Не дадим России затянуть войну: Зеленский рассказал о помощи от союзников

Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине и усиливает изоляцию РФ.
Президент Владимир Зеленский 30 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях прошедших суток.
Разговор с Макроном
Президент Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы государства, они прошли "как всегда, продолжительно и содержательно".
"Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и чтобы ускорить завершение войны нашей победой. Я благодарен Франции и Эммануэлю лично за поддержку нашего государства, наших людей. Сейчас, в этом разговоре, господин президент подтвердил для Украины поставки именно того, что я обращался в прошлом разговоре. Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот пакет вооружения", – сказал Зеленский.
Санкции
Президент призвал международное сообщество постоянно давать России сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора.
"И чтобы максимально глобальные игроки были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор", — отметил он.
Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает усиливать изоляцию РФ и останавливать любые поставки туда оружия, его компонентов, работает для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.
Особенно он поблагодарил:
- Данию – за САУ "Цезарь";
- Словению – за бронетехнику;
- Испанию – за танки;
- Германию – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО;
- Соединенные Штаты – за финансирование в объеме 1 млрд 250 млн долларов для поддержки нашего бюджета:
- Нидерланды – за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах;
- Италию – за активность ради скорейшего восстановления Украины;
- Хорватию – за новую помощь в лечении наших защитников после ранений.
"Обязательно в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты наших общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности – все вместе в Украине, Европе, мире, – сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир", – подытожил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что скоро состоятся "главные сражения".
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