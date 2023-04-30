Не дадим России затянуть войну: Зеленский рассказал о помощи от союзников

Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине и усиливает изоляцию РФ.

Президент Владимир Зеленский 30 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях прошедших суток.

Разговор с Макроном

Президент Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы государства, они прошли "как всегда, продолжительно и содержательно".

"Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и чтобы ускорить завершение войны нашей победой. Я благодарен Франции и Эммануэлю лично за поддержку нашего государства, наших людей. Сейчас, в этом разговоре, господин президент подтвердил для Украины поставки именно того, что я обращался в прошлом разговоре. Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот пакет вооружения", – сказал Зеленский.

Санкции

Президент призвал международное сообщество постоянно давать России сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора.

"И чтобы максимально глобальные игроки были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор", — отметил он.

Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает усиливать изоляцию РФ и останавливать любые поставки туда оружия, его компонентов, работает для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.

Особенно он поблагодарил:

Данию – за САУ "Цезарь";

Словению – за бронетехнику;

Испанию – за танки;

Германию – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО;

Соединенные Штаты – за финансирование в объеме 1 млрд 250 млн долларов для поддержки нашего бюджета:

Нидерланды – за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах;

Италию – за активность ради скорейшего восстановления Украины;

Хорватию – за новую помощь в лечении наших защитников после ранений.

"Обязательно в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты наших общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности – все вместе в Украине, Европе, мире, – сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир", – подытожил Зеленский.