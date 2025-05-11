"Не дадим себя запугать": в Чехии ответили на слова Путина о "переговорах"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. / © Associated Press

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский раскритиковал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, заявив, что именно Кремль стремится к продолжению войны, в то время как Украина и демократический мир добиваются мира.

Об этом Липовский написал в социальной сети X.

"Все просто: Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", – написал министр.

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В эфире телеканала CNN Prima News он подчеркнул, что именно Украина должна определять условия мира, и провел историческую параллель с Мюнхенским заговором 1938 года.

"Тогда нам, чехам, продиктовали, что мы должны отдать свою территорию. После этого не наступил мир – началась Вторая мировая война. Мы не имеем права допустить повторения этого сценария", – отметил глава МИД Чехии.

Он также добавил, что Кремль "вульгарно отверг" последний призыв Запада к прекращению огня, а угрозы ядерной войной назвал типичным приемом российской пропаганды: "Не дадим себя запугать".

Липовский подчеркнул, что санкции действуют:

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"Россия страдает экономически, она потеряла значительную часть доходов от ископаемых ресурсов. Чехия отрезалась от этих поставок, и Россия больше не может держать нас за горло. Евросоюз должен оставаться последовательным по вопросу энергонезависимости".

Ранее президент России Владимир Путин неожиданно предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле — попытка вернуться к выгодному для Кремля формату договоренностей 2022 года.

В то же время эксперты отмечают, что предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной — это очередная попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня.