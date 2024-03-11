"Не даст ни копейки": Орбан рассказал, как Трамп собирается закончить войну в Украине

По словам Орбана, Трамп сделает все возможное, чтобы Украина больше не могла противостоять России.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет "достаточно детальные планы" завершения войны в Украине, а именно "не даст ни копейки" Киеву для защиты от российских агрессоров.

Об этом Орбан заявил в интервью M1, пишет Magyar Nemzet.

Он заявил, что "подробные планы" Трампа по поводу того, как закончить войну, "совпадают с интересами Венгрии".

"У него очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится", -

Орбан заявил, что США тоже не хотят финансировать безопасность в Европе.

"Если европейцы боятся россиян или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Либо строить собственную армию, собственное оборудование, или если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Трамп – ред.) говорит прямо и четко", – сказал премьер Венгрии.

Он также отметил, что Трамп "был первым президентом за долгое время, не начавшему войну во время своего срока".

"Поэтому мы знаем о нем, мы знаем из его президентства, что он человек мира. И он не скрывает своих взглядов сейчас, он четко дал понять, что его цель – принести мир в российско-украинскую войну. Мы хотим скорейшего прекращения огня. Мы хотим скорейшего окончания этой войны, которая медленно близится к завершению. Я не вижу никого другого, кто имел больше решимости и силы сделать это, чем Дональд Трамп", – заявил Орбан.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обвинил Трампа во встрече со "сторонником диктатуры".

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп и Орбан провели встречу и обменялись комплиментами.

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