"Не даст вернуть времена колониальных завоеваний": Зеленский — о реакции мира на попытку аннексии Россией части Украины

Десятки стран осудили попытки аннексии Россией украинских регионов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 1 октября.

"За сегодняшний день еще больше голосов присоединились к осуждению псевдореферендумов и попытке аннексии Россией нашей территории. Я благодарен каждому такому голосу. В итоге мы имеем уже десятки заявлений, которые четко поддерживают Украину и международное право, и осуждают Россию за этот очередной агрессивный шаг", — сказал он.

Зеленский особо отметил реакцию на заявления Кремля генерального секретаря ООН.

"Я хочу особо отметить заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он прямо сказал, что Россия нарушает цели и принципы ООН, Устав ООН и что псевдореферендумы и попытка аннексии не будут иметь никакой юридической силы. Когда на самом высоком уровне в ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. У России нет права вето, которое может остановить или отменить это понимание мира. Россия проигрывает борьбу за международное сообщество. Мир не даст вернуть времена колониальных завоеваний, преступных аннексий и тотального произвола вместо международного права", — подчеркнул президент.

Напомним, что делегация РФ в Совете Безопасности ООН применила вето во время голосования резолюции, осуждающей кремлевские псевдореферендумы и попытки изменить украинские границы.