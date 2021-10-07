"Не дают матрас и телевизор": адвокат рассказал о бытовых проблемах Саакашвили в тюрьме

"Не дают матрас и телевизор": адвокат рассказал о бытовых проблемах Саакашвили в тюрьме

Также ограничен список посетителей Саакашвили. В основном его посещают юристы.

Тюремная администрация сознательно создает бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили бытовые проблемы, чтобы он чувствовал себя неуютно.

Об этом заявил адвокат Георгий Гелхаури, который встретился в четверг, 7 октября, со своим подзащитным в тюрьме, сообщает MTAVARI CHANNEL.

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"Они создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят избирательно, ему не дают матрас, телевизор, на которые он имеет право. Многие осужденные пользуются этим правом в учреждении. У него нет телевизора только потому, что он Михаил Саакашвили", — отметил Гелхаури.

По его словам, в основном Саакашвили посещают юристы, а список посетителей ограничен.

Напомним:

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Михаила Саакашвили , подчеркнув, что не допустит дестабилизации в стране.

, подчеркнув, что не допустит дестабилизации в стране. По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, об экстрадиции бывшего президента страны Саакашвили в Украину не может быть и речи. Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал.

Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал. В свою очередь девушка экс-президента Грузии Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что не планирует переезжать в Грузию. Депутат отметила, что у нее и Саакашвили есть много планов на будущее, в том числе и политических.

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