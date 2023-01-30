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Не делай другому зла, и себе не навредишь: в МИД Украины прокомментировали взрывы в Иране

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
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Не делай другому зла, и себе не навредишь: в МИД Украины прокомментировали взрывы в Иране

Иранцы вызвали в МИД временного поверенного Украины.

Временный поверенный Украины был вызван на встречу в МИД Ирана.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook 30 января.

"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее выгоды от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", – отметил Николенко.

Напомним, в Иране несколько крупных военных объектов были атакованы беспилотниками-камикадзе. По неофициальным данным, взрывы прогремели, в частности, на заводе по производству беспилотников Shahed и нефтеперерабатывающем предприятии.

Ответственность за атаки не взяла на себя ни одна организация или страна. Аналитики и обозреватели влиятельных СМИ предполагают, что за взрывами стоит Израиль, стремящийся помешать милитаризации Ирана и реализации иранской ядерной программы. Израильские официальные лица данную информацию не комментируют.

Между тем, как отмечают эксперты, взрывы стали помощью для Украины от "неизвестных союзников", поскольку теперь Ирану будет сложнее поставлять дроны Shahed в Россию.

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Дата публикации
Просмотры
351
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