"Не день для политиканства": у Байдена ответили на предложение республиканцев пойти в отставку

В Белом доме подчеркнули решимость преследовать, драться и убивать террористов, где бы они ни находились.
После взрывов в Кабуле, после которых погибло более 100 человек, республиканцы призвали президента США ДЖо Байдена к отставке или импичменту.
В ответ представители Белого дома во время брифинга призвали американцев верить в свою страну для того, чтобы дать отпора террористам, убившим минимум 13 американских военных в Афганистане.
"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", — заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Напомним, что несколько взрывов произошли возле аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов.
Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.
Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане, а войска США выведут из страны до осени.
После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к импичменту.
Заметим, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
- Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию