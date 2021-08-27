"Не день для политиканства": у Байдена ответили на предложение республиканцев пойти в отставку

"Не день для политиканства": у Байдена ответили на предложение республиканцев пойти в отставку

В Белом доме подчеркнули решимость преследовать, драться и убивать террористов, где бы они ни находились.

После взрывов в Кабуле, после которых погибло более 100 человек, республиканцы призвали президента США ДЖо Байдена к отставке или импичменту.

В ответ представители Белого дома во время брифинга призвали американцев верить в свою страну для того, чтобы дать отпора террористам, убившим минимум 13 американских военных в Афганистане.

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"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", — заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что несколько взрывов произошли возле аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов.

Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.

Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане, а войска США выведут из страны до осени.

После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к импичменту.

Заметим, что:

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

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