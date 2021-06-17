Не для конкретных решений: Арестович объяснил цель саммита Байдена и Путина в Женеве

По словам Арестовича, встреча лидеров США и РФ "не должна была ничего решить".
Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялся не для принятия конкретных решений, а чтобы лидеры "пристрелялись" друг к другу.
Такое мнение советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Путин сказал хорошую вещь — он сказал, что об Украине говорили "мазком". А "мазок" берут, когда надо диагноз установить. Эта встреча изначально не должна была ничего решить", — заявил Арестович.
По его словам, во время саммита лидеры обоих государств должны были только "посмотреть друг на друга и понять некоторые вещи".
"Самая главная из этих вещей — а где предел у человека, какая стратегическая позиция принимается", — считает советник украинской делегации в ТКГ.
Он отметил, что Байден "ставил морально-ценностный акцент прежде всего", тогда как Путин "говорил о прагматизме".
"Вот две позиции. Байден говорит: меня не поймет мой народ, если я не сделаю то-то. А Путин говорит: стороны должны договариваться, круг вопросов, который имеет общее значение и т.д.", — подытожил Арестович.
16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывал, что происходило в швейцарском городе и как мир реагировал на саммит президентов США и России.
О том, почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве, читайте в материале.