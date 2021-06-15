"Не должен использоваться для шантажа Украины" — кандидат в канцлеры ФРГ о "Северном потоке-2"

По словам претендента на пост немецкого канцлера, "Северный поток-2" — это экономический проект, который нужен для энергоснабжения.

Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" не должен быть использован для шантажа Украины. В то же время он выразил свою поддержку проекту, который строят в обход Украины.

Об этом Лашет заявил в интервью DW.

Немецкий политик выразил убеждение, что "Северный поток-2" заработает уже в 2021 году, и когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. Он заверил, что такая договоренность существует на европейском уровне.

"Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовала условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу", — сказал Лашет.

Кроме того, он положительно оценил решение американской администрации отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2".

Говоря о транзите газа, Лашет добавил, что разрешение всегда выдается на определенное время.

"И когда-то мы откажемся от газа. Мы находимся на пути к климатической нейтральности. И эту магистраль можно было бы использовать, например, для транспортировки водорода. Поэтому для чего бы она не использовалась, этот вопрос будет обсуждаться в рамках двусторонних отношений. Однако то, что трубопровод будет построен, с этим пришлось согласиться и США. И я рад, что президент Байден отказался от санкций, которые ввел президент Трамп", — добавил он.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "Северный поток-2" — "это вызов не только Украине, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ". По его словам, сейчас украинские дипломатические сотрудники делают все необходимое, чтобы прекратить этот проект, но это сложные процессы, ведь, по его словам, есть "мощные игроки на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ". Секретарь СНБО заявил, что это Германия и Франция.

В свою очередь, 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что проложение первой нитки проекта "Северный поток-2" завершено. Вторую нитку продолжают укладывать.

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