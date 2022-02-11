Не дошли к общему документу – Ермак о результатах встречи "нормандской четверки"

Переговоры в Берлине продолжались около 9 часов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак оценил результаты встречи политических советников "нормандской четверки". Он сказал, что во время обсуждения представители Франции, Украины, России и Украины "не пришли к общему документу".

Об этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции в Берлине.

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"Сегодня (речь идет о 10 февраля — ред.) мы не смогли дойти до общего документа. Действительно, сегодня 9 часов продолжались эти переговоры. Но хотел бы сказать, было бы очень хорошо, чтобы на вторую встречу в "нормандском формате", после длительной перерыва, мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло так, как произошло", — сказал Ермак.

Напомним, в Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" по Донбассу. Встреча длилась девять часов. Как известно, украинская делегация на переговорах имела цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Следует отметить, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже 26 января. После нее Андрей Ермак заявил о реанимации "нормандского формата". Представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".

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