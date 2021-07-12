"Не дождетесь": Путин заявил, что Крым принадлежал Украине незаконно, а аннексия 2014-го является "историческим выбором" населения

Президент РФ написал статью о "историческом единстве русских и украинцев", в которой исказил исторические события и назвал Украину "детищем советской эпохи".

Президент России Владимир Путин написал статью под названием "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой в очередной раз пытается опровергнуть украинскую государственность. В частности, он назвал Украину "детищем советской эпохи", мол современным государственным границам Украина обязана СССР. Впрочем Путин подчеркнул, что переход Крыма из состава РСФСР в УССР 1954 года был якобы незаконным.

Статья Путина почти на 40 тысяч символов опубликована на русском и украинском языке на сайте Кремля 12 июля.

"Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошел Крым, а также земли Причерноморья, которые получили название "Новороссия". Они заселялись выходцами из всех российских губерний... Юго-западные земли Российской империи, Малороссия и Новороссия, Крым развивались как разнообразные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи" , — пишет Путин.

Однако на самом деле во второй половине XVIII века, а именно 1783, после отречения от престола российского ставленника хана Шахин Гирея, Российская империя впервые аннексировала Крым, насильно включив в свой состав территории Крымского ханства. Тогда началась первая волна вытеснения коренного населения — крымских татар. Греков и армян переселили еще в 1778 году, а на аннексированной территории началась русификация.

Далее Путин продолжает в своей статье: "В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР — с грубым нарушением действующих на то время правовых норм".

На самом деле процесс присоединения Крыма к Украине прошел все предусмотренные тогдашним законодательством этапы, что продолжалось в течение нескольких месяцев. 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР, учитывая позицию правительств РСФСР и УССР, принял указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР".

В то же время юридически Крым перешел в Украину позже, 26 апреля 1954, согласно принятому закону Верховным Советом СССР. Ведь переход области к другой республике мог состояться только на основании закона, а не указа президиума. Так, в Конституциях РСФСР и УССР внесли изменения касательно состава их территорий. С тех пор Крым законно стал частью Украины.

Крым решили передать под управление Украине, чтобы решить экономические вопросы ее ресурсами, ведь полуостров получил огромный экономический ущерб, особенно в сельском хозяйстве, в силу ряда факторов: массовой депортации народов Крыма; отсутствия таланта к хозяйствованию в новоприбывшего населения; проблемы транспорта, электричества, связи.

В конце своей статьи Путин называет аннексию Крыма 2014 года "историческим выбором крымчан и севастопольцев" и намекнул, что не собирается возвращать Украине незаконно аннексированный полуостров.

"Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор... Жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили другой выбор — после погромов, прокатившихся по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, совершивших новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были поступить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от таких планов. Ждут своего часа. Но не дождутся", — написал президент РФ.

Напомним, статья Путина с выдумками об "историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля. В этой публикации он ссылается на якобы общей истории двух "братских народов", лишь вскользь упомянув о притеснениях украинского языка в Российской империи и вполне обойдя вниманием Голодомор и сталинские репрессии, которые привели к смерти миллионов украинцев в Советском Союзе.

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