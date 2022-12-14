"Не дождетесь": слухи о гибели Турчинова оказались преувеличенными

Политик посоветовал тем, кто разгоняет информацию о его смерти, самим начинать "копать ямы для себя".

Украинский политик Александр Турчинов, занимавший в 2014 году должность председателя Верховной Рады и исполняющий обязанности президента Украины после побега Януковича, "разочаровал" авторов сообщения в российских Telegram-каналах о его гибели после ДТП.

О распространенном фейке он написал на своей странице в Facebook.

“В российских сми начали разгонять фейк о моей гибели. Хочу огорчить орков-мечтателей – не дождетесь!" — подписал он опубликованный скриншот из Telegram-канала "Сводки ополчения Новороссии".

В этом сообщении говорилось о ДТП, которое якобы произошло в Киеве и в результате которого водитель Турчинова якобы погиб на месте, а "экс-президент" — по дороге в больницу.

“Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам пригодятся в ближайшее время!” — эмоционально отреагировал на это сообщение Александр Турчинов.

В комментариях сотни пользователей соцсети желают здоровья Турчинову и отмечают, что российские пропагандисты поскупились на фантазию для такого сообщения.

"Как для "кровавого пастора", слабенький сценарий придумали) А как насчет костра с котлом и прибить гвоздями, как-то в кровавом стиле, а то как дети малые, как-то примитивненько)", — отметила одна из комментаторок.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что никто из окружения президента РФ Владимира Путина не будет разговаривать с ним о необходимости закончить войну, вместо этого диктатора могут просто отравить.

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