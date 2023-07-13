"Не думаю, что это здоровый сарказм": посол Украины в Лондоне о словах Зеленского о "благодарности Уоллесу каждое утро"

Пристайко отметил, что не стоит давать россиянам основания считать, что между Украиной и Западом якобы есть противоречия.

Посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко прокомментировал саркастический ответ Владимира Зеленского в сторону министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Об этом пишет Sky News.

Пристайко признал, что Зеленский ответил Уоллесу "немного с сарказмом".

"Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить по телефону Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что это здоровый сарказм", – сказал посол Украины в Великобритании.

Пристайко подчеркнул, что Украина "не должна показывать россиянам, что между нами (Украиной и Западом. – Ред.) что-то есть, они должны знать, что мы работаем вместе, если что-нибудь произойдет".

"Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет", – подытожил дипломат.

Напомним, после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине и заявил, что "неопределенность – это слабость", министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине за излишнюю настойчивость в просьбах о помощи.

Уоллес попросил Украину быть более благодарной и добавил, что союзники – "не Amazon".

На что Владимир Зеленский в рамках саммита в Вильнюсе ответил, что не понимает, что имел в виду британский министр.

"Как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет меня, как нужно мне поблагодарить людей, чтобы уже мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал Зеленский.

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