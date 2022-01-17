"Не думаю, что нужны для этого": Песков отреагировал на возможность привлечения США к переговорам Украины с РФ

"Не думаю, что нужны для этого": Песков отреагировал на возможность привлечения США к переговорам Украины с РФ

По мнению Пескова, для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания, какие вопросы могут обсуждаться на трехстороннем саммите "Россия-США-Украина", который предложил Владимир Зеленский.

Об этом сообщают российские издания "РБК" и "ТАСС".

В частности, Песков говорит, что Москве непонятна инициатива Киева об участии США в диалоге с РФ. Спикер Путина заявил, что не было уточнения по темам, которые предлагается поговорить в составе трех.

Песков, как обычно, заявил, что если главным вопросом является Донбасс, то Россия мол не сторона конфликта, а для обсуждения двусторонних тем, по его мнению, США не нужны.

"Означает ли это, что большую надежду они возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду они возлагают на "нормандский формат?", — сказал он, традиционно обвинив украинскую сторону в мол, не исполнении Минских договоренностей.

На уточняющий вопрос, имеет ли перспективы соответствующий саммит, если тема Донбасса не будет фигурировать в повестке дня, спикер президента страны-агрессоры ответил: "Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они полностью и сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, вернее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки".

Напомним, в пятницу, 14 января, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский предложил трехстороннюю встречу с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По словам Ермака, это предложение Зеленский сделал во время переговоров с лидером США Джо Байденом.

Впрочем, в Кремле тогда заявили, что им предложение не поступало.

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