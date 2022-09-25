"Не думаю, что он блефует": Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.
Мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.
Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News.
"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства.
"Он (Путин – ред.) хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Нам нужно продолжать давить на него и не позволять, чтобы он продолжал", – убежден президент Украины.
Напомним, в Белом доме заявили, что США частно на очень высоком уровне сообщили российским властям, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для этого государства.
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