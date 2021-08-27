Не два, а один: Пентагон опроверг свое предыдущее заявление о взрывах в Кабуле

Не два, а один: Пентагон опроверг свое предыдущее заявление о взрывах в Кабуле

В своих первоначальных заявлениях Пентагон говорил, что у отеля Baron произошел и второй взрыв.

Министерство обороны США (Пентагон) официально заявило, что 26 августа у ворот международного аэропорта Кабула произошел только один взрыв, а не два, как говорилось ранее.

Об этом сказал заместитель директора Генштаба из региональных операций генерал-майор Уильям Тейлор на брифинге, передает CNN.

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"Я могу вам подтвердить, что мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или вблизи него, так же, как и то, что это был один террорист-смертник. Мы не понимаем, откуда появилось это ошибочное заявление", — заявил Тейлор.

В то же время вчера, 26 августа, в своих первоначальных заявлениях Пентагон сообщал, что произошел второй взрыв у отеля Baron. Аналогичную информацию сообщали в Министерстве обороны Турции.

Напомним, количество жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших американских военных превысило 100 человек.

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