Не два, а один: Пентагон опроверг свое предыдущее заявление о взрывах в Кабуле

В своих первоначальных заявлениях Пентагон говорил, что у отеля Baron произошел и второй взрыв.
Министерство обороны США (Пентагон) официально заявило, что 26 августа у ворот международного аэропорта Кабула произошел только один взрыв, а не два, как говорилось ранее.
Об этом сказал заместитель директора Генштаба из региональных операций генерал-майор Уильям Тейлор на брифинге, передает CNN.
"Я могу вам подтвердить, что мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или вблизи него, так же, как и то, что это был один террорист-смертник. Мы не понимаем, откуда появилось это ошибочное заявление", — заявил Тейлор.
В то же время вчера, 26 августа, в своих первоначальных заявлениях Пентагон сообщал, что произошел второй взрыв у отеля Baron. Аналогичную информацию сообщали в Министерстве обороны Турции.
Напомним, количество жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших американских военных превысило 100 человек.
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза с аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на грани: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.