"Не хочет быть президентом всю жизнь": первая леди ответила, когда Зеленский уйдет с поста

Первая леди заверила, что Зеленского нет такого желания быть президентом всю жизнь.

Владимир Зеленский не хочет быть президентом всю жизнь и "уйдет, когда будет спокоен за Украину".

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская в интервью итальянскому информационному и политическому ток-шоу Quarta Repubblica.

"Я знаю, что он не собирается и у него нет такого желания — быть президентом всю жизнь. Главная его задача, которую он перед собой поставил — чтобы Украина была в безопасности. И гарантии безопасности должны быть предоставлены, чтобы он спокойно покинул свой пост. Если членство в НАТО — это гарантия безопасности и он будет спокоен за нашу безопасность, я думаю, что он может такое сделать", – сказала первая леди, комментируя заявление Зеленского, что он готов отказаться от должности президента, если Украине дадут членство в НАТО.

Ранее сообщалось о том, что Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

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