Не хочет признавать действия Путина: Волкер о роли Трампа в мирном урегулировании

Курт Уолкер. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не желает признавать, что в войне против Украины делает диктатор РФ Владимир Путин. Это проблема.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Главком".

Политик раскритиковал Трампа за заявление о том, что якобы Украина дала Путину повод "разбомбить себя".

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"Путину не нужно повода, чтобы бомбить Украину. Он это делает постоянно, поскольку это его выбор. Путин хочет бомбить Украину, восстановить российскую империю, уничтожить Украину, национальную идентичность. Путин не изменит своей позиции. В свою очередь, Трамп не хочет признавать то, что Путин делает, и это проблема", - подчеркнул Волкер.

По его словам, Трамп считает, что война в Украине "не входит в интересы США". Глава Белого дома предпочел бы ее поскорее завершить.

"Он считает, что это ужасная война, которая наносит ущерб Украине, России, торговле. Поэтому он хочет положить ей конец. Его не волнуют условия ее завершения", - высказался Волкер.

Напомним, американский президент заявил, что разочарован как РФ, так и Украиной, потому что, мол, нужно достичь мирного соглашения. Он добавил, что «разочарован тем, что война до сих пор продолжается», но выразил уверенность, что «справится с этим».

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Спецпредставитель президента США Кит Келлог сделал заявление о "красные линии" Трампа по поводу войны Путина против Украины. По его словам, они не традиционны, но сосредоточены на человеческих потерях и поиске дипломатического пути.

Тем временем "фюрер" РФ Владимир Путин перешел в "режим жертвы". После атак по российским аэродромам 1 июня Россия обвиняет Украину в этом событии, нагло обвиняет Киев в "терроре" и говорит о том, мол, украинским властям "совсем не нужен мир".

Дата публикации 13:48, 09.06.25 Количество просмотров 141 Дела против России и Путина зависли из-за скандалов в Международном уголовном суде! Что же будет дальше?