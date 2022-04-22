"Не хочу, чтобы люди перегорали": Подоляк прокомментировал заявление Турции о переговорах Зеленского с Путиным

"Не хочу, чтобы люди перегорали": Подоляк прокомментировал заявление Турции о переговорах Зеленского с Путиным

Если будет возможность провести переговоры на уровне президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, об этом обязательно станет известно публично.

Это касается даже телефонных переговоров президентов, если таковые будут запланированы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире марафона "Єдині новини" на украинских телеканалах, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я считаю, что в наше время в принципе нужно говорить только по факту. Если будет возможность провести переговоры, мы безусловно об этом скажем публично. Мы же максимально открыты с точки зрения информации", – сказал советник главы ОП.

Он отметил, что команда не хочет давать людям напрасную надежду на переговоры, ведь они могут быть перенесены.

"Я считаю, что распространение таких предыдущих каких-то тем — вот типа может быть такой разговор — людям дает какую-то определенную надежду, а потом это переносится и эта надежда начинает немного перегорать. Я не хочу, чтобы наши люди перегорали. У нас вообще тяжелая ситуация. Два месяца войны. Я хочу, чтобы люди верили, что мы говорим и мы это делаем, то есть – что у нас нет разрыва между словами и делами", – объяснил Подоляк.

"Как только будет понятно, что у нас есть форматы любых там, например, даже телефонных переговоров при посредничестве Турции, мы об этом обязательно официально скажем и будет соответствующее коммюнике", — заверил советник главы президентского офиса.

Напомним, 22 апреля Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным и посредством этих звонков планирует вывести переговорный процесс в Стамбуле на уровень президентов обоих государств.

Михаил Подоляк рассказал об освобождении Мариуполя, переговорах и второй фазе российско-украинской войны

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