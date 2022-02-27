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"Не ходите на работу на нашу поддержку и против войны": Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам

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"Не ходите на работу на нашу поддержку и против войны": Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам

facebook.com/K2Ukraine

Он призвал на "подносить своей армии патроны".

Эксчемпион мира по боксу в супертяжелом весе, брат мэра Киева Владимир Кличко записал видеообращение к россиянам и белорусам.

Это обращение опубликовал в Сети Виталий Кличко.

В своем обращении спортсмен призвал россиян и белорусов оставаться дома, не ходить на работу, чтобы не "подносить своей армии патроны".

"Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И – стрелять в нас ракетами, и убивать нас – ваших, как вы нас называете, – "братьев и сестер". Хороший же вы "братский народ"!" – сказал Кличко.

Он призвал россиян и белорусов остаться дома, провести время с семьей, друзьями, детьми и внуками – сделать то, чего украинцы сейчас сделать не могут.

"Останьтесь дома! Останьтесь дома – не ходите на работу. Просто останьтесь дома! В нашу поддержку и против войны", – призвал чемпион.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – 4300 человек,
  • танки – около 146,
  • боевые бронированные машины – около 706,
  • пушки – 49,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты — 27,
  • вертолеты — 26
  • Град – 4
  • автомобильная техника — 30
  • Корабли – 2.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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