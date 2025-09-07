Не хорватский и не корейский: Портников о том, какой сценарий войны готовит РФ и почему он самый худший

Портников предсказывает Украине не корейский, а боснийский сценарий. Объясняем, что это значит / © ТСН.ua

Журналист Виталий Портников прокомментировал прогнозы разных экспертов, которые прогнозируют хорватский или корейский сценарий завершения войны.

Однако Портников считает, что Россия готовит Украине боснийский сценарий. Об этом он написал в своем Facebook.

Журналист привел аналогию и упомянул о войне на Балканах после распада Югославии.

«Сербы не отказывали хорватам в идентичности, они были просто их врагами. Корейские и китайские коммунисты не сомневались, что на юге Кореи живут корейцы, они просто хотели изменить социальное устройство на этой части полуострова. А вот с босняками было совершенно по-другому. И сербы, и кстати, сначала хорваты отказывали им в идентичности как таковой. И считали ровно такими сербами или хорватами, которые просто приняли другое вероисповедание, но остаются такими же, еще и говорят на этом же языке», — объяснил Портников.

По его словам, сербские и хорватские лидеры воспринимали Боснию как продолжение Сербии или Хорватии и совершенно не поняли, почему они вообще должны с ней как-то сосуществовать.

«Сербы вообще считали появление республик мусульман и македонцев прихотью основателя социалистической Югославии Иосифа Броз Тито. Они не понимали, что коммунистический лидер просто реагировал на национальное движение во время Второй Мировой войны и пытался создать модель сосуществования народов собственной страны. И это действительно сродно тому, как Ленин реагировал на национальное движение в Российской империи, и тоже пытался создать декорацию сосуществования. Но Путин, как когда-то Милошевич, считает Ленина человеком, который „придумал“ Украину, а не ответил на вызовы украинского национального движения», — пишет аналитик.

Последствия

Портников напомнил, что сербы провели этнические чистки на территориях Боснии, где им это удалось. Часть Боснии под названием Сербская Республика близка к окончательному обособлению.

«Хорваты согласились с идентичностью боснийцев просто потому, что не имели другого выхода и поняли, что враг моего врага — мой друг, это похоже на то, как с украинской идентичностью стали считаться поляки. Запад так и не поняло истинные причины войны в Югославии и в Дейтоне создало совершенно нежизнеспособную государственную модель сосуществования народов, один из которых не признает право на существование другого», — пишет журналист.

По его мнению, ни одно из предложений урегулирования войны с Украиной не учитывает тот факт, что главная цель этой войны — ликвидация украинской идентичности. Украинскую государственность россияне хотят ликвидировать как гарантию того, что в ней не будет идентичности, а территории оккупировать для зачистки от идентичности.

«И до того момента, пока россияне не признают, что украинцы являются другим народом с собственным цивилизационным достоянием, условий прекращения российско-украинской войны не возникнет, даже если пройдут долгие десятилетия конфронтации и ненависти», — подытожил Портников.

Ранее президент Зеленский допустил корейский сценарий в Украине.

Напомним, что в мае этого года аналитики Центра геополитики JPMorgan Chase опубликовали исследование, в котором указали, что рассматривают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в Украине: южнокорейский, израильский, грузинский и белорусский.

Мы объясняли, что значит для Украины корейский, чеченский, хорватский и боснийский сценарии.