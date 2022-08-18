"Не хотим пережить новый "Чернобыль": Эрдоган высказался о ситуации на ЗАЭС и поддержал Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об озабоченности ситуацией на Запорожской АЭС и предостерег от повторения Чернобыльской катастрофы.

Политик заверил, что Турция – на стороне Украины.

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает "Укринформ".

"Нас волнуют стычки на АЭС. Мы не хотим пережить новый "Чернобыль". Мы – на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", – заявил турецкий лидер.

Он еще раз заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Эрдоган выразил соболезнования в связи с ракетными обстрелами Харькова со стороны российских войск в ночь на 18 августа.

Президент Турции также сообщил, что его государство отправило в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью, приняло 325 тыс. украинцев и будет участвовать в восстановлении страны.

Что касается работы коридоров для экспорта зерна из Украины, то Эрдоган заметил – с 1 августа из портов Украины вышли 25 судов, которые суммарно вывезли около 625 тыс. т зерна.

Напомним, 18 августа Эрдоган вместе с Зеленским и Гутеррешем встретился во Львове. В частности, на встрече президенты Украины и Турции говорили об экспорте зерна, ситуации вокруг ЗАЭС и ядерном терроризме РФ.

Безопасность ЗАЭС, ядерный шантаж и экспорт зерна – Зеленский встретился с Гутеррешем и Эрдоганом

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