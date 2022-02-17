"Не хотим жить в иллюзии": Зеленский уточнил, будут ли привлекать иностранных военных в случае нападения РФ на Украину

"Не хотим жить в иллюзии": Зеленский уточнил, будут ли привлекать иностранных военных в случае нападения РФ на Украину

Зеленский говорит, что "за нас умирать никто не будет".

Президент Владимир Зеленский заявил, если Россия все же снова нападет на Украину, иностранные армии не будут воевать за наше государство. Поэтому украинская сторона пытается получить от западных партнеров определенные гарантии.

Об этом заявил президент в интервью РБК-Украина.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас здесь базы и что им надо себя защищать" ". Но мы хотим все остальное", — сказал президент.

По его словам, в контактах с мировыми лидерами обсуждаются вопросы гарантий для Украины, которые, в частности, содержат и пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии.

"Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим – спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия — будем не готовы. Мы точно этого не хотим", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее у Путина ответили, планирует ли Россия напасть на Украину 20 февраля.

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