"Не хуже, чем Patriot": Зеленский предложил Келлогу поселиться в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский в шутку заметил, что визиты спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев противодействуют воздушным атакам России не хуже, чем американские ЗРК Patriot.

Об этом он сказал во время выступления на встрече «Ялтинская европейская стратегия» в пятницу, 12 сентября.

«Раньше мы этого не знали, но оказалось, что у Соединенных Штатов есть ПВО не хуже, чем «Пэтриоты». Действительно, господин генерал, говорят, каждый раз, когда вы здесь, в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», — сказал украинский президент, вызвав аплодисменты в зале.

При этом Зеленский добавил, что украинская власть готова предоставить Киту Келлогу гражданство и квартиру в украинской столице для защиты неба таким образом.

Уже говоря серьезно, президент заявил, что для уничтожения 800 «Шахедов» Украине необходимо 1000 дронов-перехватчиков или хотя бы 500, поскольку есть другое оружие, которым сбивают российские дроны. Стоимость одного перехватчика — 3 тыс. евро.

«Чтобы РФ не могла запускать по 800 дронов, Украина должна запускать в ответ тысячу. Тем не менее, не хватает финансирования», — сказал Зеленский.

Напомним, накануне, 11 сентября, стало известно, что спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Ранее издание CNN сообщало, что Кит Келлог был в пути в Украину и едва не оказался в Польше во время атаки российских дронов.

После массированного воздушного удара российской террористической армии 7 сентября, во время которого было повреждено здание Кабмина, Кит Келлог заявил об угрозе опасного повышения уровня эскалации войны со стороны РФ.