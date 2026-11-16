«Не хватает ключевых игроков»: в одной из стран Европы раскритиковали формат участия в мирных переговорах по Украине

Европа планирует активно участвовать в переговорах / © Фото из открытых источников

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал объявленный ранее состав европейской группы на предстоящих мирных переговорах. Он заявил, что никаких решений по европейской безопасности, а также по Европе и Украине не будут принимать без участия Испании за столом переговоров.

Такое заявление он сделал после решения сформировать переговорную команду с участием европейских институций, а также Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши (формат E5), пишет El Diario.

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«В этой группе слишком много участников. Может возникнуть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы. Кроме того, в ней не хватает некоторых ключевых институциональных игроков», – сказал министр.

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Европейские страны фактически оставались в стороне переговорного процесса по урегулированию войны, а ключевые договоренности обсуждались без их непосредственного участия. Теперь Европа договорилась включить в переговоры европейские институты и пять ведущих стран.

Альбарес также подверг сомнению отсутствие в составе переговорной команды представительницы Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«Она – голос Европы во внешней политике. Безусловно, она должна быть среди участников переговоров», – подчеркнул испанский политик.

Европа присоединится к мирным переговорам — главное:

Европейский Союз и пять ведущих европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — делегируют своих советников по национальной безопасности для участия в предстоящих переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

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После встреч в Дублине лидеры договорились, что советники по национальной безопасности от ЕС и пяти стран будут участвовать в дальнейших обсуждениях на техническом уровне. В то же время представителей, которые будут выступать от имени Европы на переговорах самого высокого политического уровня, пока не определили.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа планирует активно участвовать в мирном процессе между Украиной и Россией в формате «E5 + ЕС». В то же время, европейские партнеры намерены обеспечить максимальную поддержку Киеву и усилить давление на Москву.

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