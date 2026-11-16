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«Не хватает ключевых игроков»: в одной из стран Европы раскритиковали формат участия в мирных переговорах по Украине
В Испании раскритиковали состав команды от Европы на мирных переговорах по Украине. Формат назвали не самым эффективным.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал объявленный ранее состав европейской группы на предстоящих мирных переговорах. Он заявил, что никаких решений по европейской безопасности, а также по Европе и Украине не будут принимать без участия Испании за столом переговоров.
Такое заявление он сделал после решения сформировать переговорную команду с участием европейских институций, а также Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши (формат E5), пишет El Diario.
«В этой группе слишком много участников. Может возникнуть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы. Кроме того, в ней не хватает некоторых ключевых институциональных игроков», – сказал министр.
Европейские страны фактически оставались в стороне переговорного процесса по урегулированию войны, а ключевые договоренности обсуждались без их непосредственного участия. Теперь Европа договорилась включить в переговоры европейские институты и пять ведущих стран.
Альбарес также подверг сомнению отсутствие в составе переговорной команды представительницы Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
«Она – голос Европы во внешней политике. Безусловно, она должна быть среди участников переговоров», – подчеркнул испанский политик.
Европа присоединится к мирным переговорам — главное:
Европейский Союз и пять ведущих европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — делегируют своих советников по национальной безопасности для участия в предстоящих переговорах по прекращению войны РФ против Украины.
После встреч в Дублине лидеры договорились, что советники по национальной безопасности от ЕС и пяти стран будут участвовать в дальнейших обсуждениях на техническом уровне. В то же время представителей, которые будут выступать от имени Европы на переговорах самого высокого политического уровня, пока не определили.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа планирует активно участвовать в мирном процессе между Украиной и Россией в формате «E5 + ЕС». В то же время, европейские партнеры намерены обеспечить максимальную поддержку Киеву и усилить давление на Москву.