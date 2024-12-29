"Не имеет полномочий": эксперт объяснил, почему Фицо не сможет перекрыть поставки электроэнергии в Украину

Вместе с тем Фицо может отдать тайный приказ повредить кабели снабжения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не имеет юридических возможностей для перекрытия поставок электроэнергии в Украину.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар.

Он заявил, что последние заявления Фицо о прекращении поставок электроэнергии в Украину можно отнести к медийно-психологической атаке на Украину.

"Он не может запретить и остановить поставки электроэнергии в Украину. У него нет для этого соответствующих возможностей. Его правительство этим вопросом не занимается. Всеми операциями, связанными с перетоками электроэнергии, занимаются частные компании и трейдеры. Электроэнергия берется с рынка и Фицо не может фактически взять и запретить частным компаниям поставлять электроэнергию своим клиентам", – пояснил Гончар.

Вместе с тем он такого политика как Фицо можно ожидать, что он отдаст тайные приказы физически повредить кабели, через которые поставляется электроэнергия из Словакии в Украину.

"Конечно, Фицо может дать какое-то тайное распоряжение и устроить какой-то технический сбой. То есть, к примеру, из-за "технического инцидента", "аварии" с тем, чтобы были физически прерваны провода в Украину и остановить поставки электроэнергии. Просто дать указание о запрете экспорта" электроэнергии он не сможет. добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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