Не из-за НАТО: Подоляк ответил Трампу о причинах вторжения России в Украину

Тема НАТО – это всего только пропагандистский способ России.

Экспансия НАТО на Восток и начало переговоров о вступлении Украины в Альянс не были настоящими причинами, по которым Россия начала полномасштабную войну.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире FREEДОМ.

"Нет концепции или политики, способных спровоцировать Россию на войну. Россия всегда готовилась к войне. Российская Федерация настроена на войну. Она не может существовать вне войны. То есть она рано или поздно обязательно переходит к экспансионизму — размещаете ли вы где-нибудь базы НАТО или нет ", — отметил он.

По его мнению, тема НАТО — только пропагандистский инструмент России, не связанный с реальностью.

Подоляк также убежден, что Россия будет продолжать атаковать постсоветское пространство в разных формах, ведя "холодные, горячие, гибридные войны".

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что понимает чувство Путина относительно членства Украины в НАТО, и переложил ответственность за развязывание войны на своего предшественника Джо Байдена.

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