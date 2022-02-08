Не из-за оружия: глава МИД Германии объяснила, почему во время визита в Киев отменили встречу с Зеленским

Не из-за оружия: глава МИД Германии объяснила, почему во время визита в Киев отменили встречу с Зеленским

Бербок во время предыдущей поездки в Украину встречалась с Зеленским и разговор был содержательным, говорит Кулеба.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время двухдневного визита в Киев, поскольку произошли изменения в графиках обеих сторон.

Об этом Бербок сказала на брифинге в Киеве.

Политик заметила, что ее поездка была запланирована с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которой они планировали встретиться с Зеленским. Но, по ее словам, "французская сторона несколько изменила планы".

"Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой, и в этой связи мы планировали встретиться с президентом. А сейчас изменились планы поездки. Французская сторона как-то изменила эти планы. Очень важно, конечно, совместно координировать, ведь каждый день необходимо как-то планировать, учитывать. Поэтому само собой разумеется, что, со своей стороны, я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала Бербок.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никаких политических мотивов в отмене встречи Зеленского и Бербок нет. Он также поблагодарил Бербок за визит.

"В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, был очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал", — сказал он.

Ранее ожидалось, что 7-8 февраля состоится одновременный визит в Киев глав МИД Германии и Франции.

Напомним, CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщил, что, мол, встреча Анналены Бербок с Владимиром Зеленским была отменена из-за отказа Германии оказывать военную помощь Украине.

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