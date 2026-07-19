Не «кастинг»: УП узнала, зачем Зеленский на самом деле собрал боевых командиров

О чем действительно Зеленский говорил с боевыми командирами: детали от СМИ (на фото с совещания с Владимиром Зеленским — бригадный генерал Святослав Заиц) / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский не обсуждал увольнение главнокомандующего ЗСК Александра Сырского, когда проводил совещания с боевыми командирами.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Силах обороны.

По информации собеседников издания, на этих онлайн встречах речи о политических вещах или должностях не было.

Реклама

«Спрашивали о военных вещах — ситуации в полосе ответственности, тактической\оперативной обстановке, о проблемах в обеспечении, чего достаточно, чего недостаточно, о комплектовании личным составом, НРК, дронами», — отметил один из собеседников.

В УП отметили, что встречи президента Зеленского с командирами бригад впервые проходили в похожем формате. Журналисты отрицают распространенное предположение, что таким образом президент проводил кастинг на следующего главкома. Источники издания предполагают, что такой формат, скорее, был способом «снять напряжение» в обществе.

Напомним, Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов Вооруженных сил, защищающими самые горячие участки фронта.

Газета Financial Times сообщила, что президент Зеленский таким образом проводит закрытые встречи с возможными кандидатами на должность главкома ВСУ и может уволить Сырского.

Реклама

Тем временем в Верховной Раде группа нардепов инициировала обращение к президенту Зеленскому по поводу увольнения Александра Сырского.

В сегодняшнем обращении Зеленский заявил, что «долго говорил» с Федоровым и Сырским, однако деталей разговора не привел.

Новости партнеров