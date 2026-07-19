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Не «кастинг»: УП узнала, зачем Зеленский на самом деле собрал боевых командиров
В СМИ появились детали встреч Владимира Зеленского с комбригами. Источники в Силах обороны отмечают, что вопрос отставки Главкома Сырского не поднимался.
Президент Владимир Зеленский не обсуждал увольнение главнокомандующего ЗСК Александра Сырского, когда проводил совещания с боевыми командирами.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Силах обороны.
По информации собеседников издания, на этих онлайн встречах речи о политических вещах или должностях не было.
«Спрашивали о военных вещах — ситуации в полосе ответственности, тактической\оперативной обстановке, о проблемах в обеспечении, чего достаточно, чего недостаточно, о комплектовании личным составом, НРК, дронами», — отметил один из собеседников.
В УП отметили, что встречи президента Зеленского с командирами бригад впервые проходили в похожем формате. Журналисты отрицают распространенное предположение, что таким образом президент проводил кастинг на следующего главкома. Источники издания предполагают, что такой формат, скорее, был способом «снять напряжение» в обществе.
Напомним, Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов Вооруженных сил, защищающими самые горячие участки фронта.
Газета Financial Times сообщила, что президент Зеленский таким образом проводит закрытые встречи с возможными кандидатами на должность главкома ВСУ и может уволить Сырского.
Тем временем в Верховной Раде группа нардепов инициировала обращение к президенту Зеленскому по поводу увольнения Александра Сырского.
В сегодняшнем обращении Зеленский заявил, что «долго говорил» с Федоровым и Сырским, однако деталей разговора не привел.