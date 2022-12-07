Не конфликт, а война: Данилов назвал Западу лучший метод "не допустить эскалации" с РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, в чем состоит ошибочность тезиса "не допустить эскалации конфликта с Россией", которая является популярной на Западе.

Об этом он написал в Facebook.

"Не допустить эскалации конфликта" с т.н. Россией – выражение, которое начинают повторять со все большей навязчивостью, и которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации", – отметил Данилов.

По его мнению, авторы этого выражения очевидно пытаются "подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия".

Не конфликт, а война

Данилов подчеркнул, что в Украине нет никакого конфликта, а есть полноценная война, которая началась еще 27 февраля 2014 года после захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась в Луганской и Донецкой областях и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением. РФ.

Секретарь СНБО напомнил, что наше государство уже 3205 дней находится в состоянии постоянной и непрерывной военной эскалации.

Что может быть хуже, чем теперь

"Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни", – подчеркнул он.

Поэтому он считает, что Украина имеет право использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы освобождения нашей территории.

"Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями. Цели Украины будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится Россия и скончается в историческом небытии", – объяснил Данилов.

"Россия должна исчезнуть"

Секретарь СНБО считает, что РФ должен исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует. Это самая надежная гарантия безопасности для Украины и мира, убежден он.

"Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация причины "эскалации конфликта" – а именно полное и безусловное военное поражение т.н. России с последующей депутинизацией, денуклеаризацией", – добавил Данилов.

В заключение он призвал Запад продолжить предоставлять Киеву оружие, а "все остальное сделают Силы обороны Украины".

Отметим, что это далеко не первое заявление Данилова, где он подчеркивает необходимость распада РФ. Ранее он сказал, что Россия "должна прекратить свое существование" и с "этими варварами" не нужно садиться за стол переговоров.

Также он говорил, что путинский режим должен оказаться на скамье подсудимых из-за вторжения в Украину, а жители РФ должны почувствовать такое отношение, которое было к немцам после Второй мировой войны.

Кроме того, Алексей Данилов заявил, что весной 2023 года ВСУ освободят оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.

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