Не корейский и не израильский: эксперт о наиболее вероятном сценарии для Украины

Чем закончится война в Украине / © ТСН.ua

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Недавно аналитики Центра геополитики JPMorgan Chase опубликовали исследование, в котором указали, что рассматривают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в Украине: южнокорейский, израильский, грузинский и белорусский.

Блогер Сергей Марченко прокомментировал и заявил, что в Украине не может быть ни одного из них.

«В Украине не будет грузинского сценария. Потому что Украина — не Грузия. Не будет израильского, потому что мы не Израиль. Никогда не будет белорусского и южно-корейского. Сценарий окончания нашей войны будет украинским. Потому что он все еще зависит от нас и пишется всеми нами прямо сейчас», — отметил эксперт.

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Он отметил, что украинцы могут как выиграть войну, так и проиграть. Ибо результат зависит прежде всего от нас самих.

Чеченский сценарий для Украины

По мнению Марченко, РФ готовит нам другой сценарий — чеченский.

Он отметил, что россияне не зря требуют прекращения войны на удобных для них рубежах — за Днепром, в Херсоне и Запорожье.

«Чтобы в следующий раз не нужно было форсировать Днепр, а просто зайти по дорогам танковыми колоннами в Киев, Днепр, Одессу. План Путина такой же, каким был план Ельцина в отношении Чечни: убаюкивать мирным договором, собрать силы и через несколько лет решить чеченский вопрос раз и навсегда. Устранить первопричину войны, как они говорят», — привел историческую аналогию эксперт.

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Марченко уверен, что так же, как в свое время уничтожили свободную Ичкерию, россияне хотят сейчас уничтожить Украину.

«Именно поэтому этот ракетно-шахидный террор нашей столицы и других городов. Именно поэтому информационные эмоциональные качели и ИПСО о страшных потерях и безнадежности. По чеченскому сценарию сейчас хотят убить патриотов, запугать всех остальных и купить какой-нибудь местный клан, который за деньги отдаст свой народ Путину. И это был бы отличный план, если бы не было нас и если бы мы не могли писать свою историю своими действиями прямо сейчас», — подытожил он.

Ранее историк Максим Майоров рассказывал, как непокоренная Ичкерия проиграла и угрожает ли чеченский сценарий Украине.

Украинский журналист Виталий Портников также рассказал, что во время Второй чеченской войны у простых чеченцев уровень ненависти к россиянам был еще больше, чем то, что испытывают сейчас украинцы. Однако Москве все же удалось покорить Чечню.

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Подробнее об истории борьбы за независимость Ичкерии в конце 1990-х — начале 2000-х и почему она потерпела крах, читайте в нашей статье.

Ранее премьер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказал о том, почему чеченцы не удержали победу после первой войны с РФ. Также он назвал главную причину установления путинского режима в Ичкерии и предостерег украинцев.