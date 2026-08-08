Атака на Киев 5 августа / © Associated Press

Реклама

В ближайшие недели Украина может столкнуться с существенным сокращением или даже закрытием части экспортных производств. Если в Киеве чаще говорят о проблемах крупных компаний, таких как «Новая почта», «Эпицентр» или «Розетка», то в Кривом Роге, Запорожье и Днепре последствия экономических проблем уже заметны невооруженным глазом — там начинают сворачиваться целые производственные кластеры.

Об этом высказался руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко в Facebook .

Реклама

Какая ситуация складывается сейчас

В ближайшие недели Украина имеет возможность усложнить работу российских морских путей. В то же время, Киев уже сталкивается с серьезными проблемами с логистикой. Дополнительным фактором стало критическое обмеление Дуная, создающее новые препятствия.

Реклама

По словам политолога, в результате Украина может столкнуться сразу с несколькими серьезными последствиями:

украинская металлургия фактически оказалась на грани нерентабельности, сокращения производства и ухудшения ситуации в других экспортно-ориентированных отраслях экономики;

проблемы могут возникнуть в аграрном секторе, потому что украинские производители рискуют столкнуться с трудностями со сбытом, а на внутреннем рынке цены на сельскохозяйственную продукцию могут оставаться относительно низкими. Дорогая электроэнергия, логистика, затраты на хранение и восстановление разрушенных производственных мощностей будут создавать дополнительное давление на себестоимость продукции, что может в конечном счете сказаться на ценах для потребителей.

под угрозой оказался экспорт значительной части пшеницы и кукурузы.

Денисенко отмечает, что проблема выходит далеко за пределы отдельных предприятий. Речь идет о логистике, экспорте, металлургии, аграрном секторе и способности экономики поддерживать производство в условиях войны.

Что нужно делать Украине

По мнению эксперта, важно определиться, что важнее — краткосрочные бюджетные поступления или сохранение бизнеса и рабочих мест.

«У нас есть компании, у которых дважды, а то и трижды в год сгорели склады с готовой продукцией, есть компании с уничтоженными мощностями. Но я нигде не слышал о совещании бизнеса, правительства и фискалов о том, что с этим делать. Точнее, некоторые разговоры были, но они были ни о чем», — подчеркнул он.

Реклама

Денисенко считает, что из-за резкого изменения экономической ситуации Украине стоит начать новый диалог с МВФ, однако есть риск, что власти сделают это «с опозданием в несколько месяцев».

Отдельной проблемой, по его словам, остается блокировка украинских морских путей. Ведь могут возникнуть проблемы, «которые невозможно будет компенсировать внешней помощью». Пока украинские порты остаются заблокированными, правительство, считает Денисенко, должно внедрять механизмы поддержки экспортеров, в частности, рассмотреть компенсацию части расходов на транспортировку украинских товаров в порты ЕС.

«К сожалению, у нас нет другого пути, чем в полуручном режиме проходить этот период. Поскольку сейчас в экономике чрезвычайная ситуация. Решать ее методами условного мирного времени больше невозможно и дилемма здесь проста: сохранить максимум или потерять большинство всего», — подытожил политолог.

Напомним, ночью против 5 августа армия РФ нанесла массированный удар по Киевщине , убив по меньшей мере 16 человек. Оккупанты атаковали складские и производственные помещения украинских производителей. В частности, были уничтожены объекты «Эпицентра», «Розетки», «Сильпо», «PUMA» и т.д.

Реклама

Новости партнеров