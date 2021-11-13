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"Не Минск разрушил диалог": в Беларуси заявили о готовности к переговорам с ЕС по поводу мигрантов

"Не Минск разрушил диалог": в Беларуси заявили о готовности к переговорам с ЕС по поводу мигрантов

Associated Press

Лукашенко якобы готов обсудить урегулирование миграционного кризиса с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.

Белорусские власти всегда готовы к диалогу с Евросоюзом по урегулированию миграционного кризиса.

Об этом РИА Новости 13 ноября заявила пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского правителя Наталья Эйсмонт.

"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", — сказала она в ответ на вопрос, готов ли Александр Лукашенко обсудить урегулирование миграционного кризиса с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.

Напомним:

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