"Не Минск разрушил диалог": в Беларуси заявили о готовности к переговорам с ЕС по поводу мигрантов

Лукашенко якобы готов обсудить урегулирование миграционного кризиса с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.
Белорусские власти всегда готовы к диалогу с Евросоюзом по урегулированию миграционного кризиса.
Об этом РИА Новости 13 ноября заявила пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского правителя Наталья Эйсмонт.
"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", — сказала она в ответ на вопрос, готов ли Александр Лукашенко обсудить урегулирование миграционного кризиса с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.
Напомним:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить у границ российские "Искандеры". Удар этих ракетных установок распространяется на расстояние до 500 км.
- Между тем из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.
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