"Не много ли позволено одному государству?" Зеленский напомнил ООН о созданном РФ голоде и других ее поступках

Россия поставила мир на грань невиданного голода, а также сознательно пытается привести десятки миллионов людей к энергетической бедности.

И это делает постоянный член Совета Безопасности ООН, до сих пор имеющий привилегию права вето.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН 24 августа.

"Россия поставила мир на грань невиданного голода. Это факт, что российская блокада украинских портов на Черном и Азовском морях усилила дефицит на продовольственном рынке, который был и без того дестабилизирован. И это на фоне ужасной климатической ситуации в разных частях планеты – чего стоит одна только засуха в Европе, самая большая за 500 лет", – отметил глава государства.

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Он добавил, что, к счастью, удалось достичь таких условий, при которых Россия вынуждена была принять условия международного сообщества, и благодаря этому зерновой экспорт из трех украинских портов был восстановлен. Это снимает часть напряжения на продовольственном рынке, но не снимает угрозу полностью.

Зеленский подчеркнул, что только полноценное восстановление украинского аграрного экспорта без каких-либо препятствий может быть гарантией того, что у десятков миллионов людей по всему миру будет что поесть.

"И не возмущает ли вас то, что даже сейчас, в 21-м веке, еще приходится бороться, чтобы спасти десятки миллионов людей в разных странах от искусственного голода, именно искусственного голода, который спровоцировало одно государство своей безумной агрессией? И это тоже факт. Украинцев — возмущает. Не для того создали ООН, чтобы и в 21-м веке обсуждать то, что должно было давно остаться в прошлом", — отметил украинский лидер.

Он добавил, что уже в ближайшие недели необходимо сделать все, чтобы расширить существующую зерновую экспортную инициативу.

"Мы берем другой аспект – энергетику. Это факт, что Россия сознательно пытается привести десятки миллионов людей к энергетической бедности. Лишить их нормального доступа к базовым благам, сознательно накручивая энергетические цены", – обратил внимание Зеленский, подчеркнув, что это делает постоянный член Совбеза ООН, который до сих пор имеет привилегию права вето.

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"Энергетический кризис для Европы, угроза масштабного голода, политического хаоса для стран Африки и Азии, ценовой кризис для всего мира. Не много ли разрешено одному государству, чей представитель сидит среди вас?" — задал вопрос глава государства членам Совбеза ООН.

Напомним, в рамках своего выступления Зеленский также сообщил, что сохранение Украиной независимости, обеспечение ее безопасности и возвращение нормальных экономических связей защитит мир от кризисов, которые все вынуждены переживать сейчас.

Мощная речь Зеленского на Совбезе ООН

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