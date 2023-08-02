"Не могу совмещать обязанности главы семьи и одновременно быть на заседаниях Рады": нардеп Холодов — о своем бегстве

Народный депутат направил во фракцию заявление о сложении им депутатских полномочий.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов, покинувший Украину еще в январе 2023 года, объявился и объяснил причины своего отсутствия на заседаниях Рады.

Об этом сообщила представитель партии "Слуги Народа" Юлия Палийчук.

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В заявлении о сложении им депутатских полномочий он пояснил, что "не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".

"В дальнейшем буду продолжать помогать нашим людям, Вооруженным Силам совместно с зарубежными фондами и благотворительными организациями, с которыми удалось наладить сотрудничество. Буду делать все для нашей победы, но уже не в статусе народного депутата и не вижу в этом никаких проблем", — говорится в его заявлении.

Он призвал народных депутатов поддержать его заявление во время голосования на пленарном заседании Верховной Рады.

Заявление нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении им депутатских полномочий / Фото: Юлия Палийчук

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов уехал за пределы Украины еще в январе 2023 года. Он более полугода не посещал заседания Верховной Рады. Об этом шла речь в журналистских расследованиях "Схемы".

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