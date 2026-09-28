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«Не могут защитить даже Москву»: доброволец рассказал, почему Россия отвергает предложение Украины
Москва не соглашается на предложение Украины по энергетическому перемирию.
Россия не соглашается с предложением Украины о прекращении ударов по энергетическим объектам, поскольку не хочет демонстрировать свою слабость.
Такое мнение Мэтью Сэмпсон высказал в интервью 24 каналу.
По его словам, Москва сознательно избегает договоренностей о прекращении огня, поскольку это могло бы вынудить российскую сторону признать наличие проблем с защитой собственной территории.
«Я считаю, что они намеренно отказываются иметь дело с чем-то вроде прекращения огня, потому что тогда это также означало бы, что им придется признать, что у них есть слабость», — сказал он.
Семпсон подчеркнул, что, по его оценке, неспособность России защищать важные объекты уже заметна за пределами самой страны.
«Они не способны защитить небо над своей столицей Москвой, и они не могут защитить свои собственные нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся огромной частью российской экономики», — добавил доброволец.
Бывший снайпер морской пехоты США напомнил также о роли энергетического экспорта для российской экономики. По его словам, Россия продает свои энергетические ресурсы разным странам мира, однако новые санкционные ограничения влияют на возможности Москвы продолжать эту деятельность.
«Но в России вполне нормально игнорировать правду, лгать о своих возможностях, врать о своих намерениях и не признавать собственных уязвимостей, что опять-таки огромное преимущество для нас», — пояснил доброволец.
Отдельно Семпсон прокомментировал публичный призыв президента США Дональда Трампа в Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
По его мнению, такое заявление, напротив, демонстрирует проблемы России с защитой собственной инфраструктуры.
«Я думаю, что это очень важное заявление, сделанное из Соединенных Штатов, особенно для такого президента, как президент Соединенных Штатов, который доносит это сообщение о том, что Россия настолько слаба, что нам нужно попросить Украину помочь с этой проблемой».
Ранее сообщалось, что президент Зеленский очертил потенциальные договоренности с РФ по прекращению ударов по энергетике, безопасности в море и экспорту зерна.
Мы ранее информировали, что диктатор Путин рассматривает возможность кардинальной эскалации боевых действий в течение следующих шести месяцев, чтобы одержать окончательную победу любой ценой.