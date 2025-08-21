Не Москва и Венгрия: Зеленский назвал место, где может встретиться с Путиным

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако отверг Москву как место встречи.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Мы в присутствии европейских лидеров в Овальном кабинете уже в третьей части наших встреч, после разговора президента Трампа с Путиным договорились, что координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с „русскими“ будет состоять из Рубио, Уиткоффа и Венса. Речь идет о координации наших договоренностей. С нашей стороны у Вашингтона был быстрый диалог между Умеровым, Ермаком, Уиткоффом и Рубио. Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами», — сказал он.

«Президент Трамп уточнил, что он считает, что после этого мы должны иметь через неделю-две двустороннюю встречу. И если она принесет результат, то, как он сказал, „если вам будет это важно, я обязательно присоединюсь к трехстороннему формату“. Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если россияне не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если они не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это. Мы хотим окончания этой войны и ясно это демонстрируем. Так что сейчас должен быть шаг от российской стороны», — добавил он.

Отдельно президент высказался о месте встречи с россиянами. Зеленский убежден, что эта встреча должна пройти в нейтральной Европе.

«Ведь война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся. Турция? Турция для нас — это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий — это тоже проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть. Что касается Будапешта как площадки, — мне кажется, что сегодня это непросто», — отметил Зеленский.

Напомним, 18 августа Владимир Путин во время разговора с Трампом предложил Москву в качестве места для двусторонней встречи с президентом Украины Зеленским.

Однако издание CNN пишет, что Путин не планирует личные переговоры с президентом Украины ни в ближайшее время, ни в перспективе.

Эксперты Axios отметили, что даже если встреча Зеленского с Путиным состоится, она будет малопродуктивной.