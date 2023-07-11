"Не можем подвергнуться агрессии РФ": США будут стоять единым фронтом с Украиной, сколько понадобится

С начала масштабного вторжения россияне атаковали дома, школы, детские площадки, больницы, торговые центры, ядерные объекты и другую инфраструктуру.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.

«Представители российских войск и их приспешники совершали международные преступления, такие как незаконное перемещение украинских гражданских лиц, в том числе детей, в Россию в рамках так называемых «фильтрационных операций», — добавил Миллер.

Россия целенаправленно уничтожала энергетическую инфраструктуру Украины, безответственно брякала ядерным оружием, уничтожала пахотные земли и препятствовала экспорту украинского зерна.

Миллер подчеркнул, что Россия «терпела стратегический провал» в Украине и получила огромные потери как военного персонала и техники, так и в плане экономики.

«Мы не можем поддаться российской агрессии или смириться с ее наглыми попытками изменить границы силой. В течение 500 дней мы крепко стояли единым фронтом с Украиной и будем продолжать так дальше столько, сколько понадобится»,- резюмировал представитель Госдепа.

По мнению военного эксперта Петра Черника, предоставление Украине кассетных боеприпасов от США может существенно изменить ситуацию на фронте.

Читайте также:

Исторические связи между США и Украиной – Уроки истории