"Не можем подвергнуться агрессии РФ": США будут стоять единым фронтом с Украиной, сколько понадобится

С начала масштабного вторжения россияне атаковали дома, школы, детские площадки, больницы, торговые центры, ядерные объекты и другую инфраструктуру.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.
«Представители российских войск и их приспешники совершали международные преступления, такие как незаконное перемещение украинских гражданских лиц, в том числе детей, в Россию в рамках так называемых «фильтрационных операций», — добавил Миллер.
Россия целенаправленно уничтожала энергетическую инфраструктуру Украины, безответственно брякала ядерным оружием, уничтожала пахотные земли и препятствовала экспорту украинского зерна.
Миллер подчеркнул, что Россия «терпела стратегический провал» в Украине и получила огромные потери как военного персонала и техники, так и в плане экономики.
«Мы не можем поддаться российской агрессии или смириться с ее наглыми попытками изменить границы силой. В течение 500 дней мы крепко стояли единым фронтом с Украиной и будем продолжать так дальше столько, сколько понадобится»,- резюмировал представитель Госдепа.
По мнению военного эксперта Петра Черника, предоставление Украине кассетных боеприпасов от США может существенно изменить ситуацию на фронте.
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