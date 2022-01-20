"Не можем себе позволить гадать на кофейной гуще": Кулеба о вероятности нападения РФ на Украину

"Не можем себе позволить гадать на кофейной гуще": Кулеба о вероятности нападения РФ на Украину

МИД Украины делает все для сдерживания агрессии РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает украинцев не паниковать из-за информации о вероятном полномасштабном вторжении РФ. По его мнению, "президент России Владимир Путин не знает, пойдет ли на шаги, которыми пугает Украину".

Об этом Кулеба заявил на брифинге.

По его словам, Путин пугает Украину, Европу, США и мир в целом. Впрочем, по заверению Кулебы, МИД Украины делает все для сдерживания агрессии РФ.

"Путин пугает Европу, Украину, США и мир, но даже он сам не знает, прибегнет ли к действиям, которыми нас пугает. Мы, дипломаты, тоже пользуемся соцсетями, читаем новости, но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ", — заявил он.

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу распространяющихся слухов о вероятном вторжении России.

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