"Не может наказывать жертву агрессии": президент Чехии резко отреагировал на "мирный план" США для Украины

Президент Чехии требует от любого мирного плана гарантий для Украины повторной агрессии.

Петр Павел

Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехии Петр Павел выступил с решительным заявлением о принципах справедливого урегулирования войны в Украине. По его мнению, ни один мирный план не должен «наказывать жертву или игнорировать совершенные преступления агрессора».

Об этом сообщает The Guardian.

Политик призвал к предоставлению Украине и Европе «полного права голоса» в любом переговорном процессе, поскольку они лучше знают Россию и ее угрозы. Петр Павел отметил, что, хотя детали последних мирных предложений «еще не являются официальными», он считает необходимым придерживаться ключевых принципов.

По мнению президента Чехии, мирный «план не может наказывать жертву агрессии — Украину — и игнорировать преступления, совершенные Россией». Он добавил, что если любое мирное соглашение должно иметь длительный эффект, оно должно гарантировать суверенитет Украины, способность прокладывать свой собственный курс и достойное будущее.

Также добавил, что украинцы и европейцы нуждаются в убедительных гарантиях того, что российская агрессия не повторится.

«Именно поэтому Украина и Европа должны обладать полноценным правом голоса в любом урегулировании» — подытожил президент.

Напомним, Украина и США приступили к работе над пунктами потенциального плана окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с вице-президентом США Джеймсом Венсом и министром Сухопутных войск США Брендоном Дрисколлом, обсудив американские предложения по окончании войны. Украинская сторона положительно оценила готовность к совместной работе, договорившись о дальнейшем формате взаимодействия.

