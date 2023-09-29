"Не на 100%": Подоляк рассказал о подготовке к атакам по энергосистеме зимой

Украина обсуждает с партнерами предоставление ей дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Украина не на 100%, однако в основном готова к новым российским атакам по энергетической инфраструктуре. Для государства критически важно получить дополнительные системы ПВО и ПРО.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

Украине нужно больше систем ПВО

Подоляк утвердительно ответил на вопрос, критически ли важно, чтобы у Украины было больше систем противовоздушной обороны.

"Критически важно. Мы же видим, что Россия делает на юге Украины. Для того чтобы работать, например, по ракетам "Оникс", нужны конкретные системы ПРО. Прежде всего – это SAMP/T, затем Patriot", – пояснил советник главы ОП.

Он также заявил о необходимости в дополнительных мобильных системах противоракетной, противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские дроны-камикадзе.

"Не бывает, к сожалению, в такой войне, какого-то лимитированного количества систем, которые должны обезопасить нас от атак ракетами или дронами", – отметил Подоляк.

Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на разных уровнях поднимает вопросы дополнительных систем ПРО и ПВО, "потому что Россия использует именно геноцидные практики, например атаки по гражданскому населению или критической инфраструктуре".

Готова ли Украина к новым атакам по энергетической инфраструктуре

"Не готовы сказать, что мы тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война. Но есть большой опыт в прошлом году. Есть определенные работы с точки зрения защиты инфраструктуры, как и дополнительные возможности для этого, в том числе инфраструктурные и оружейные", – рассказал советник руководителя президентского офиса.

Он добавил, что опыт диспетчеризации в прошлом году позволяет делать все, чтобы не было разорванной магистральной сети и локальных или глобальных блэкаутов.

"Над этим работает и энергетический штаб при Кабмине, и президент постоянно занимается вопросами физической защиты энергосети", – заверил Подоляк.

Почему россияне атакуют трансформаторы

Он также объяснил, почему во время атак по критической инфраструктуре оккупанты концентрируют удары по генерации и по магистральной сети, прежде всего трансформаторам.

"Трансформаторы – это такой дефицитный товар на рынке, потому что нет рынка, чтобы под заказ сделать ряд трансформаторов. Мы преимущественно готовы, но все же с нашими партнерами говорим именно о дополнительных системах ПРО", – отметил советник главы ОП.

По его мнению, Украине удастся "достроить систему" для защиты от "геноцидных практик России" и ракетных атак по гражданскому населению.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что государство первым в мире применит определенные виды защиты энергетической инфраструктуры. Энергетические объекты будут иметь активную и пассивную защиту от атак зимой.

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