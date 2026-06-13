"Не на год и не на пять": Зеленский раскрыл планы Путина и предупредил Европу о новой угрозе от РФ

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что не только Европа нужна Украине, но и Украине нужна Европе.

Об этом он сказал в своем обращении.

Глава государства обратил внимание, что Россия активно строит и расширяет военные базы вблизи границ европейских стран, в том числе там, где их не было даже в советское время.

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«Без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть очень сложно», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вызовы безопасности от России — это не вопрос одного года или пяти лет.

«Россия избрала долговременную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику. Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в конце концов такие политики проигрывают, как Орбан, но многие все равно пытаются «подружиться» с путинскими кошельками и закрывают глаза на реальность.

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Президент выразил благодарность всем, кто борется за интересы своих народов и безопасность Европы вместе с Украиной.

«Персонально сейчас я хочу поблагодарить Президентцев Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и Президента Евросовета Антониу Кошти за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждого, кто принимает сильные и справедливые решения», — сказал Зеленский.

Он также приветствовал Молдову с прогрессом на пути в ЕС.

«Украина и Молдова вместе преодолевают это расстояние до полноценного вступления в Европейский Союз», — подытожил президент.

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Зеленский подчеркнул, что совместная работа с европейскими партнерами является ключевой для защиты безопасности всего континента.

Президент также сообщил, что Украина готовится к активной дипломатической работе на следующей неделе.

«Готовимся уже сейчас к дипломатическим событиям на следующей неделе — должно быть очень активно, начиная с понедельника. Евросоюз подтвердил готовность открыть первый кластер», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к открытию шести кластеров и не будет затягивать процесс. Он также анонсировал важные переговоры в рамках саммита G7, Евросовета и саммита НАТО.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

Раньше мы писали, что для Путина все еще хуже, чем кажется. В последнее время Украина наносит болезненные удары в самое сердце России, ошеломляя этим Кремль.

К слову, в Bloomberg отмечают, что даже на фоне успехов Украины война может оказаться еще опаснее, ведь загнанный в угол Путин способен повысить ставки.

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