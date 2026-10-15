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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Не надо было начинать": Путин пригрозил Украине из-за ударов по НПЗ и Wildberries

Российский диктатор Путин признал попадание по российским НПЗ и сбоям в работе маркетплейсов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал последствия украинских ударов по российским центрам обработки данных, маркетплейсам Wildberries и Ozon, а также нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом он заявил во время выступления на съезде Деловая Россия.

Российский диктатор подтвердил проблемы в работе маркетплейсов Wildberries и Ozon из-за ударов, а также признал попадание по российским НПЗ. По его словам, в РФ не ожидали подобных действий от Украины. А теперь Кремль наносит ответные удары.

Кроме того, Путин заявил, что Киев после этого обращается к международным партнерам с просьбой остановить Россию. Диктатор также заявил, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, и заявил о якобы наличии повреждений на объектах.

«Они начали. Не нужно было начинать. Надо было перед тем, как сделать этот шаг, нужно было как следует подумать о последствиях», — заявил Путин.

Ранее атаки на дата-центры «Яндекса» и «Сбера» повлекли за собой масштабные сбои в работе ряда российских цифровых сервисов и электронных торговых площадок.

Напомним, Кремль снова обвиняет Украину в якобы нежелании мира и даже срыве энергетического перемирия.

Несмотря на это, Зеленский заявил, что Силы обороны возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как США ограничили обмен разведданными и работу спутникового Интернета Starlink для военных в Украине.

Стоит отметить, что ночью против 14 октября РФ массированно ударила по энергетике после «перемирия». Из-за сильного обстрела по меньшей мере 600 тыс. человек остались без электричества.

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