Не надо нагонять панику: Арахамия о российских войсках на границе с Украиной

Не надо нагонять панику: Арахамия о российских войсках на границе с Украиной

Политик напомнил, что несколько месяцев назад тоже было большое скопление российских войск на границах, однако благодаря давлению международных партнеров, Россия не решилась перейти в наступление.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что стягивание российских войск к границе Украины является "серьезным сигналом", однако не нужно паниковать.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я на самом деле считаю, что все эти сигналы — серьезные, на них нужно реагировать правильным путем. Но я не считаю, что надо нагонять какую-то панику в обществе. Это важно, потому что в последний раз, четыре или пять месяцев назад, тоже было большое скопление российских войск", — отметил Арахамия.

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По его словам, тогда партнеры и союзники Украины предупредили Россию о возможных тяжелых последствиях в случае полномасштабного вторжения.

Также Арахамия сообщил, что на этой неделе будут рассмотрены законопроекти об усилении полномочий пограничной службы. Закон предоставит украинским пограничникам возможность правильно ответить на угрозы, которые могут возникнуть на границе, в частности, на вероятное нашествие мигрантов из Беларуси.

"Мы приняли законопроект о национальном сопротивлении для того, чтобы формировать так называемую территориальную оборону и увеличить количество Вооруженных сил в Украине. Мы работаем с международными партнерами и НАТО. В этом году было 4 больших межнациональных учений. Государство реагирует со всеми своими институтами", — подытожил он.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

Ранее:

Washington Post сообщила , что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg

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