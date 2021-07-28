"Не надо перебрасывать мяч": Зеленский объяснил, от кого зависит проведение "нормандской встречи"

"Не надо перебрасывать мяч": Зеленский объяснил, от кого зависит проведение "нормандской встречи"

Завершение войны на Донбассе зависит, в частности, от Р, а также давления, и помощи партнеров Украины и участников "нормандской четверки", заявил Зеленский.

Вопрос завершения войны на Донбассе, уменьшения количества выстрелов, обменов пленными лицами с РФ, зависят от государства-агрессора России. Тоже касается и переговоров лидеров в "нормандском формате", к которым готова Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30" в среду, 28 июля.

По словам Зеленского, "нормандская встреча" непременно состоится, но все зависит от России.

"Не надо перебрасывать мяч, мы все понимаем, что все зависит от них. Мы продвигаемся не быстро, но как только это возможно. Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России", — сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

Как известно, 14 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России может произойти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в переговорах в "нормандском формате".

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что "нормандском формата" нужна новая динамика.

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