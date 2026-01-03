Не НАТО, но с гарантиями: Волкер раскрыл новый сценарий мира для Украины

Курт Волкер / © Associated Press

Лучшей гарантией безопасности Украины остается полноправное членство в НАТО, ведь диктатор Путин боится сдерживающего эффекта Альянса. Впрочем, пока этот вопрос не стоит в повестке дня, поэтому союзники разрабатывают альтернативный механизм, максимально приближенный к 5 статье Вашингтонского договора.

Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в эфире «Эспрессо».

По словам Волкера, хотя членство в Альянсе является идеальным сценарием, сейчас важно не сжечь мосты и не закрыть эту возможность навсегда. На текущем этапе обсуждение сосредоточено на создании эквивалентной модели гарантий безопасности.

Дипломат объяснил суть предложения: речь идет об обязательствах, по которым любой новый акт агрессии против Украины получит коллективный военный ответ всех стран-подписантов соглашения во главе с Соединенными Штатами. Это фактически дублирует принцип действия 5 статьи НАТО, но без формального вступления в блок.

Волкер подчеркнул серьезность намерений США, отметив, что к дискуссии были привлечены все фигуры, влияющие на принятие решений.

Однако между сторонами возникла дискуссия по поводу продолжительности действия соглашения:

Президент США Дональд Трамп предложил гарантии сроком на 15 лет .

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на долгосрочной перспективе — 50 лет.

«Окончательный компромисс, вероятно, будет где-нибудь посередине. Однако даже в таком формате речь идет о серьезной гарантии безопасности, подлежащей ратификации Сенатом США», — отметил Волкер.

Волкер убежден: если США утвердят такую модель и ратифицируют ее на уровне Сената, европейские союзники не останутся в стороне. Это открывает путь реальному физическому присутствию сил партнеров на украинской земле.

«Это создаст предпосылки для того, чтобы европейские союзники по НАТО в перспективе могли развернуть свои силы в Украине», — подчеркнул дипломат.

В то же время, он добавил важное уточнение: реализация этого сценария возможна только после достижения режима прекращения огня. В это время этот механизм сдерживания станет «реалистическим элементом» новой архитектуры безопасности Европы.

Напомним, Украина работает над созданием многосторонней системы гарантий безопасности, предусматривающей четкое распределение ролей между ВСУ, европейскими союзниками и США. Ключевым элементом остается украинская армия, которую дополнят возглавляемые Европой многонациональные силы, в то время как Соединенные Штаты будут обеспечивать стратегическую поддержку.