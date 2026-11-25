Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на недовольство российского диктатора Путина украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам и военным кораблям РФ.

Об этом Сибига написал в соцсети X 24 ноября.

Реклама

Глава украинского МИД подчеркнул, что Путин сам может покончить с ударами по российской инфраструктуре, если отдаст приказ остановить войну.

Реклама

«Если Путину не нравятся украинские удары по его нефтеперерабатывающим заводам, он может дать приказ прекратить войну. Если он не хочет, чтобы наносили удары по его военным кораблям, он может просто отдать приказ прекратить войну», — написал он.

Кроме того, Сибига напомнил о значительных потерях русской армии на поле боя. По его словам, с начала 2026 года Россия потеряла 432 тысяч военнослужащих, однако так и не приблизилась к достижению целей своего вторжения.

«Очевидно, ему безразлично. Хватит жаловаться. Прекратите войну», — добавил украинский министр.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает запретить компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры.

Реклама

Мы ранее информировали, что в российском Новошахтинске в Ростовской области ночью возник сильный пожар вблизи двух топливных предприятий, одно из которых — крупный нефтеперерабатывающий завод.

Новости партнеров

Новости партнеров