"Не нужно нам говорить о дате вторжения. Мы готовы защищать свою землю" — Зеленский

"Не нужно нам говорить о дате вторжения. Мы готовы защищать свою землю" — Зеленский

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности.

Украинцы готовы защищать свое государство каждый день.

Об этом во время Мюнхенской конференции безопасности президент сказал Зеленский.

"Чтобы действительно помочь Украине не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам гораздо больше нужны другие даты. И все прекрасно понимают, какие. Завтра в Украине День Героев Небесной сотни. 8 лет назад украинцы сделали свой выбор. Многие отдали за этот выбор жизнь", — сказал президент.

Напомним, по данным американской разведки, после вторжения в Украину Россия планирует убить и арестовать политиков, активистов, журналистов и российских и белорусских диссидентов.