Не обновил данные – сдавай паспорт: Безуглая отметилась скандальным заявлением

Из-за своего громкого заявления депутат нарвалась на критику со стороны коллеги из парламента.

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая заявила, что те граждане, которые не вернутся в Украину для обновления военно-учетных данных, должны "сдать украинские паспорта и взять другие".

Такое громкое заявление политик сделала в эфире "Суспільне новини".

Безуглая заявила, что граждане Украины, которые не вернутся в страну для обновления данных, должны сдать свои паспорта и взять другие.

Это заявление возмутило другого присутствующего в студии народного депутата Юлию Клименко. Она спросила, готова ли Безуглая, чтобы государство таким образом потеряло 11 млн украинцев. Та ответила: "А они наши? Они все сделали свой выбор".

"Да, они наши! Это наши граждане! Марьяна, 20 лет они отсылали Украине 18 миллиардов долларов ежегодно", – сообщила Клименко.

"Они отказались от своих родственников?" – сказала в ответ Безуглая.

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"…наши гастарбайтеры, которые кормили вас в том числе налогами! Потому что эти люди не вывозили свои семьи, а присылали сюда деньги! 18 миллиардов – это в десять раз больше, чем то, что дают международные организации", – заявила Клименко.

К слову, как заявила ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, приложение "Резерв+", где можно обновить учетные данные, может быть недоступно украинцам за рубежом. В частности, ТСН.ua известно о таких случаях на территории Польши.

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