"Не обсуждается": Стефанчук прокомментировал изменения в Конституцию Украины о вступлении в НАТО

"Не обсуждается": Стефанчук прокомментировал изменения в Конституцию Украины о вступлении в НАТО

Спикер подчеркнул, что он и Верховная Рада действуют в полном соответствии с Конституцией, где четко предусмотрен стратегический курс государства в ЕС и НАТО.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что пока не обсуждается вопрос об изменениях в Конституцию Украины в части членства в НАТО.

Об этом спикер парламента заявил на брифинге в понедельник, 14 февраля.

"Я, насколько знаю, на сегодняшний день не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО. Я больше скажу, это суверенное право каждой страны – решать направление своего развития, и вы знаете, что это моя позиция, которую я всегда говорю с нашими коллегами и никто не имеет права указывать на красные линии или возможные невозможности принятия тех или иных решений суверенным государством", – сказал председатель Верховной Рады.

"Верховная Рада и я, как председатель, действую в полном соответствии с Конституцией Украины, где четко предусмотрен стратегический курс Украины к ЕС и НАТО. Я это понимаю, я с этим живу и я приложу все усилия, чтобы это произошло", — подчеркнул Стефанчук. .

Он также прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления в НАТО.

"Мне кажется, что это не позиция профессионального дипломата, это просто какая-то состоявшаяся дискомуникация. Насколько я знаю позицию господина Пристайко, он был и остается преданным сторонником как раз интеграции Украины в НАТО", – сказал спикер парламента.

Напомним, в интервью BBC Radio 5 Live Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому заставят обстоятельства.

В то же время в Офисе Президента заверили, что курс к ЕС и НАТО – безусловный приоритет Украины.

Спикер президента России Дмитрий Песков поспешил заявить, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки".

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